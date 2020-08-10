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Власть

Статус соотечественника с иностранным гражданством ввели в Кыргызстане

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам правового положения соотечественников с иностранным гражданством». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, закон принят Жогорку Кенешем 11 июня 2020 года. Он разработан с целью предоставления особых прав, привилегий иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Кыргызстана.

Законом вводится понятие «статус соотечественника с иностранным гражданством». Он действует бессрочно.

Статус может быть присвоен также детям или внукам иностранного гражданина, ранее состоявшего в гражданстве Кыргызстана, или гражданина КР вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству КР; иностранным гражданам, родившимся в Киргизской ССР, а также их детям и внукам.

Статус соотечественника с иностранным гражданством не может быть присвоен гражданам приграничных с Кыргызстаном государств.

В Закон «О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Республике» вводится новая глава, которая предусматривает права соотечественников с иностранным гражданством, порядок присвоения данного статуса, основания для отказа в получении указанного статуса, вопросы прекращения и лишения статуса соотечественника с иностранным гражданством.

При этом порядок присвоения, продления, прекращения и лишения статуса соотечественника с иностранным гражданством, образец соответствующего документа и порядок его выдачи будут определяться правительством.

Вносятся дополнения, согласно которым соотечественникам с иностранным гражданством не требуется получение визы для въезда в Кыргызстан.

Кроме того, этой категории граждан не требуется получение вида на жительство на период действия данного статуса, а также разрешение для работы в Кыргызстане. Устанавливаются равные права с кыргызстанцами и в оплате за обучение в образовательных организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, платных медицинских услуг, предоставляемых организациями здравоохранения.

«В случае, если наследником сельскохозяйственных угодий является иностранный гражданин, получивший статус соотечественника с иностранным гражданством, он обязан в течение десяти лет с момента возникновения права на земельный участок произвести его отчуждение гражданину КР», — отмечается в документе.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162024/
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