Выборы-2020. Правительство будет помогать в проведении избирательной кампании

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел совещание по обсуждению подготовительных работ к проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабмина отметил, что образован Республиканский штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов. Возглавил его вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

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«Предстоящие парламентские выборы отличаются тем, что будут проводиться в период пандемии коронавирусной инфекции. Масштабное политическое событие требуют высокой организации, в том числе обеспечения эпидемиологической безопасности на самих избирательных участках в период голосования и недопущения заражения граждан. Перед нами стоит задача обеспечить все условия для проведения открытых и честных выборов», — сказал Кубатбек Боронов.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что при голосовании на избирательных участках у граждан будут проверять температуру, раздавать средства индивидуальной защиты, периодически проводить дезинфекцию помещений, предусмотрено соблюдение положенной дистанции. Кроме того, разработаны алгоритмы проверок при голосовании вне избирательных участков и в период кампании по уточнению списков избирателей.

Напомним, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.