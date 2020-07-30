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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

День траура по жертвам COVID-19. Кто выразил соболезнования Кыргызстану

Сегодня в Кыргызстане объявлен День национального траура в память жертв пандемии COVID-19. На всей территории страны, зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены национальные флаги.

Главы зарубежных государства и дипмиссий выражают соболезнования президенту Сооронбаю Жээнбекову и кыргызскому народу.

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Генсек ШОС Владимир Норов в своей телеграмме отметил, что разделяет горечь невосполнимой утраты братского народа Кыргызстана. «Надеемся на полное выздоровление всех тех, кто борется с этим недугом. Пользуясь случаем, хотел бы отметить самоотверженность врачей, медицинских работников, которые остаются верными своему профессиональному долгу и, рискуя своим здоровьем и жизнью, лечат заболевших, сохраняя выдержку, самообладание, бодрость духа», — говорится в тексте.

Владимир Норов выразил убежденность в том, что скоординированные действия центральных и местных органов исполнительной власти Кыргызстана, а также активная деятельность гражданского общества, волонтерского движения и поддержка международного сообщества, включая стран — участниц ШОС, позволят остановить распространение эпидемии в стране.

Соболезнования прислал президент Беларуси Александр Лукашенко.

«В Республике Беларусь разделяют боль невосполнимой утраты жителей Кыргызстана, потерявших своих родных и близких в результате распространения коронавирусной инфекции. Убежден, что сила духа, основательный и решительный подход в борьбе за здоровье и жизнь каждого человека позволят вашей стране преодолеть трудности, связанные с эпидемией», — говорится в послании лидера Беларуси.

Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и от себя лично выразил слова искреннего сочувствия и поддержки семьям умерших и пожелал скорейшего выздоровления заболевшим кыргызстанцам.

Направил телеграмму соболезнования и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Выражаю наши искренние соболезнования и сопереживание всему братскому народу Кыргызстана, а заболевшим кыргызстанцам желаю скорейшего выздоровления. Мы с глубокой озабоченностью следим за тревожной тенденцией глобального распространения опасной вирусной инфекции COVID-19. Верю, что дружественный Кыргызстан с достоинством преодолеет трудности, связанные с пандемией, и принимаемые правительством страны меры по ее сдерживанию и нормализации эпидемиологической ситуации непременно приведут к желаемым результатам. Таджикистан и Кыргызстан связывают уходящие корнями вглубь истории традиции добрососедства, созидательного взаимодействия и взаимовыручки», — говорится в телеграмме соболезнования президента РТ.

Пользуясь возможностью, хотел бы заверить в том, что кыргызская сторона всегда может рассчитывать на наше посильное содействие и поддержку.

Эмомали Рахмон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования Сооронбаю Жээнбекову и народу Кыргызстана.

«От имени народа Казахстана и от себя лично хотел бы выразить искренние слова поддержки в День национального траура в память о гражданах братского Кыргызстана, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты, глубоко соболезную родным и близким безвременно ушедших, а всем, кто сегодня борется с этой коварной болезнью, желаю скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме президента Казахстана.

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Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что принимаемые решительные меры, единство и сплоченность кыргызстанцев позволят стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране в самое ближайшее время, а также заверил, что Казахстан, как и прежде, готов оказывать посильную помощь братскому народу Кыргызстана и прилагать усилия по совместному противодействию коронавирусной инфекции.

С соболезнованиями выступила экс-президент КР Роза Отунбаева. Она отметила, что важно понимать — мир уже не будет прежним и эту фразу теперь осознанно повторяет каждый.

«Для тех, кто потерял родных, мир перевернулся. Сколько жизней — только на взлете и зрелых, состоявшихся — мы потеряли. Давящей тревогой мы встречаем каждый день: кто еще, сколько сегодня? И уже близкие, друзья, знакомые становятся частью этой печальной статистики. Только не уместить в статистику горе потерь. Каждая жизнь была уникальной. Утрата каждой из них невосполнима. Нам остается жить с этой болью», — говорится в тексте Розы Отунбаевой.

Низкий поклон героизму врачей, медиков, кто боролся за жизни больных, не жалея себя.

Роза Отунбаева

С соболезнованием обратился и посол Программного офиса ОБСЕ Пьер фон Аркс. Он отметил, что ОБСЕ продолжит свою поддержку, чтобы остановить вирус в Кыргызстане и его последствия.

Посольство Китая в Кыргызстане от имени правительства и народа Поднебесной также выражает кыргызскому народу искренние соболезнования и желает скорейшего выздоровления заболевшим.

«Эпидемия COVID-19 — это тяжкое испытание для всего человечества. С момента начала распространения коронавирусной инфекции в Кыргызстане болезнь унесла жизни многих кыргызстанцев. Это тяжелая утрата для всего народа Кыргызстана. Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами», — говорится в тексте.

В борьбе против пандемии братские Китай и Кыргызстан всегда стоят вместе, поддерживают друг друга и помогают друг другу. Мы убеждены, что благодаря общим усилиям кыргызский народ сумеет одержать победу над пандемией.

Посольство КНР в Кыргызстане

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии в стране скончались более 1 тысячи 300 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161231/
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