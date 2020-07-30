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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков сделал обращение в связи с Днем траура по жертвам COVID-19

Глава государства по случаю Дня национального траура обратился к кыргызстанцам.

«Сегодня день траура для всех кыргызстанцев, день солидарности с семьями тех, кто ушел из жизни», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

В тексте подчеркивается, что все кыргызстанцы будут поминать тех, кто ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции, выражать соболезнования и говорить слова поддержки их семьям и близким.

«Болезнь, охватившая все страны мира, принесла много горя и Кыргызстану, мы потеряли своих граждан. Вследствие коронавируса ушли из жизни родители, дети, родные и близкие многих кыргызстанцев. Республика понесла невосполнимую утрату. Мысль о каждом соотечественнике, ставшем жертвой COVID-19, болью отдается в моем сердце... Пусть земля им будет пухом, пусть покоятся с миром!» — сказал президент.

Приносим глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших, призываем их быть мужественными и стойкими. Просим терпения и сил у Всевышнего.

Сооронбай Жээнбеков

Он призвал помнить — у всех одна судьба, все граждане вместе едины. А каждый погибший кыргызстанец — наш соотечественник, близкий человек, родственник, друг, сосед или знакомый.

«Борьба за жизнь наших граждан, за здоровье нашего народа еще не окончена. Эта напасть стала для всех нас сложным испытанием на прочность. Борьба с болезнью, сохранение и защита здоровья населения — это общенациональная борьба. Силой единства, путем слаженной совместной работы и сплоченностью мы обязательно победим эту болезнь!» — добавил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161153/
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