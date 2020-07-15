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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Привлечь власти хочет Раушан Айткулова. Следствие началось еще в мае

14 июля в Генеральную прокуратуру Кыргызстана поступило заявление гражданки Раушан Айткуловой (известной в прошлом журналистки Розы Качиевой) о принятии мер в отношении лиц, ответственных за предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории страны. В главном надзорном органе 24.kg подтвердили информацию.

В ведомстве проинформировали, что ранее — в мае 2020 года Генеральной прокуратурой проведена проверка по исполнению решения Совета безопасности КР от 27 января 2020 года, согласно которому правительству и Министерству здравоохранения рекомендовано организовать и провести ряд мероприятий по предотвращению ввоза и распространения коронавируса на территорию республики.

«В том числе обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в республике. Однако, как показала проверка, ответственные должностные лица правительства, Министерства здравоохранения и Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения COVID-19, не сделали этого», — подчеркнули в пресс-службе ГП КР.

В Генпрокуратуре также отметили, что чиновниками не принято неотложных мер по обеспечению готовности медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

«Они своевременно не провели инвентаризацию сил и средств, необходимых для борьбы с пандемией. В результате чего допустили дальнейшее распространение коронавируса на территории Кыргызстана, спровоцировав острую нехватку медицинских препаратов и оборудования, что повлекло увеличение случаев летального исхода среди граждан», — проинформировала пресс-служба ГП КР.

По результатам проверки, 6 мая Генеральной прокуратурой данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 331 Уголовного кодекса КР (халатность).

Дальнейшее расследование поручено Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями. В настоящее время по досудебному производству проводится расследование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159537/
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