17:19
USD 77.80
EUR 87.84
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

У вице-спикера Жогорку Кенеша Аиды Касымалиевой внебольничная пневмония

У вице-спикера Жогорку Кенеша Аиды Касымалиевой внебольничная пневмония. Об этом депутатка сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, 10-12 дней назад начались признаки COVID-19, она сразу изолировалась от семьи.

Тест, который сдала Аида Касымалиева, был отрицательным. Однако компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию.

«Под наблюдением врача я получила все уколы и могу сказать, что сложное позади. Не могу сказать, что перенесла легко, но вовремя проверила легкие», — добавила она.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Он уже выздоровел. COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Заражены также Экмат Байбакпаев и Тазабек Икрамов. Пневмонию выявили у Кубанычбека Жумалиева. Экс-спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков скончался от внебольничной пневмонии.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/159170/
просмотров: 788
Версия для печати
Материалы по теме
Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы
COVID-19 в Кыргызстане. Скончался доктор медицинских наук Раушанбек Алымкулов
В Иссык-Атинской больнице не хватает врачей. Пациентов некому лечить
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Фото дня. Вот так выглядит кабинет рентген-диагностики в Караколе
Скончалась директор образовательного комплекса «Илим» Гайша Ибрагимова
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,6 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Почему надо сидеть дома
Для медучреждений Иссык-Кульской области приобрели 171 кислородный концентратор
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент
Президент вновь обратился к&nbsp;кыргызстанцам. Призывает к&nbsp;взаимовыручке Президент вновь обратился к кыргызстанцам. Призывает к взаимовыручке
Волонтеры обвинили вице-премьера Аиду Исмаилову в&nbsp;интригах. Что ответит штаб? Волонтеры обвинили вице-премьера Аиду Исмаилову в интригах. Что ответит штаб?
Отменить выборы в&nbsp;парламент призывает депутат Наталья Никитенко Отменить выборы в парламент призывает депутат Наталья Никитенко
Бизнес
Кислородные аппараты от&nbsp;MegaCom для меду&shy;чреждений страны Кислородные аппараты от MegaCom для меду­чреждений страны
ИФЦ выражает соболезнования в&nbsp;связи c&nbsp;безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова
Компания MegaCom не&nbsp;имеет отношения ко&nbsp;взлому страниц в&nbsp;соцсетях Компания MegaCom не имеет отношения ко взлому страниц в соцсетях
70&nbsp;кислородных концентраторов закуплены оператором&nbsp;O! для передачи больницам 70 кислородных концентраторов закуплены оператором O! для передачи больницам
12 июля, воскресенье
17:00
Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызст...
16:49
У вице-спикера Жогорку Кенеша Аиды Касымалиевой внебольничная пневмония
16:31
COVID-19 в Кыргызстане. Скончался доктор медицинских наук Раушанбек Алымкулов
16:19
В Бишкек из Москвы вернулись 426 граждан Кыргызстана, в том числе 45 медиков
16:15
Финпол выявил спекулянтов, продающих лекарства по завышенным ценам