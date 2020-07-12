У вице-спикера Жогорку Кенеша Аиды Касымалиевой внебольничная пневмония. Об этом депутатка сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, 10-12 дней назад начались признаки COVID-19, она сразу изолировалась от семьи.

Тест, который сдала Аида Касымалиева, был отрицательным. Однако компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию.

«Под наблюдением врача я получила все уколы и могу сказать, что сложное позади. Не могу сказать, что перенесла легко, но вовремя проверила легкие», — добавила она.

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Он уже выздоровел. COVID-19 заразились также член фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов и лидер «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Заражены также Экмат Байбакпаев и Тазабек Икрамов. Пневмонию выявили у Кубанычбека Жумалиева. Экс-спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков скончался от внебольничной пневмонии.