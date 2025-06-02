17:53
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Депутат попросил не представлять страну как «Кыргызстан» в ООН

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Арсланбек Малиев попросил не называть страну «Кыргызстан» в ООН.

Он отметил, что суффикс «стан» портит имидж страны и взят из иностранного языка.

«У меня сердце болит, когда вижу по телевизору надпись «Кыргызстан». Он звучит как Курдистан. В СМИ также пишут об Афганистане, Пакистане, Вазиристане, Белуджистане и у людей формируется неправильное мнение о Кыргызстане. Мы с президентом говорили об этом, он согласился писать (на кувертах, информационных табличках) Кыргызская Республика или Kyrgyz Republic. Вы тоже, когда поедете, исправьте это», — сказал Арсланбек Малиев.

Постоянный представитель КР в ООН Аида Касымалиева ответила, что она учтет предложение депутата.

На заседании народные избранники одобрили отчет о деятельности постоянного представительства Кыргызской Республики при ООН в Нью-Йорке за 2023-2025 годы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/331266/
просмотров: 1317
Версия для печати
Материалы по теме
ООН не будет прежней. Аида Касымалиева рассказала о финансовых сокращениях
Вступление в Совбез ООН. На одно место претендуют Кыргызстан и Филиппины
Лицензии теплоснабжающих компаний предлагается аннулировать без решения суда
Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
Касым-Жомарт Токаев призвал реформировать Совет безопасности ООН
В Сокулуке врачи сделали ребенку укол и заразили его ВИЧ — депутат
Депутаты предлагают освободить родителей детей с инвалидностью от уплаты пошлины
Надира Нарматова пожаловалась, что депутатов не пускают на проверку объектов
Наказывать за утверждение цен на воду ниже себестоимости предлагают в ЖК
Новые требования к госязыку. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении
Популярные новости
Дайырбек Орунбеков прокомментировал задержание сотрудников &laquo;Клоопа&raquo; Дайырбек Орунбеков прокомментировал задержание сотрудников «Клоопа»
Камчыбек Ташиев надеется, что в&nbsp;новом СИЗО ГКНБ больше не&nbsp;будет политиков Камчыбек Ташиев надеется, что в новом СИЗО ГКНБ больше не будет политиков
Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о&nbsp;ворах и&nbsp;политиках, которые были в&nbsp;его кабинете Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о ворах и политиках, которые были в его кабинете
Дональд Трамп заявил, что очень разочарован действиями России Дональд Трамп заявил, что очень разочарован действиями России
Бизнес
С&nbsp;заботой о&nbsp;будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
День защиты детей на&nbsp;площади Ала-Тоо: праздник радости с&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; День защиты детей на площади Ала-Тоо: праздник радости с «Умай Групп»
Мир детства, улыбок и&nbsp;добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1&nbsp;июня Мир детства, улыбок и добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1 июня
Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по&nbsp;всей стране с&nbsp;1&nbsp;июня Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по всей стране с 1 июня
2 июня, понедельник
17:50
Суд требует мэрию предоставить письмо ЕБРР по передаче троллейбусов Суд требует мэрию предоставить письмо ЕБРР по передаче...
17:49
Строительство инфекционного отделения завершили в Сузакской больнице
17:43
Во Франции задержали водителей грузовиков из Кыргызстана с наркотиками
17:41
С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
17:23
В Польше на президентских выборах победил Кароль Навроцкий