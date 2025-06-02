Депутат попросил не представлять страну как «Кыргызстан» в ООН

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Арсланбек Малиев попросил не называть страну «Кыргызстан» в ООН.

Он отметил, что суффикс «стан» портит имидж страны и взят из иностранного языка.

«У меня сердце болит, когда вижу по телевизору надпись «Кыргызстан». Он звучит как Курдистан. В СМИ также пишут об Афганистане, Пакистане, Вазиристане, Белуджистане и у людей формируется неправильное мнение о Кыргызстане. Мы с президентом говорили об этом, он согласился писать (на кувертах, информационных табличках) Кыргызская Республика или Kyrgyz Republic. Вы тоже, когда поедете, исправьте это», — сказал Арсланбек Малиев.

Постоянный представитель КР в ООН Аида Касымалиева ответила, что она учтет предложение депутата.

На заседании народные избранники одобрили отчет о деятельности постоянного представительства Кыргызской Республики при ООН в Нью-Йорке за 2023-2025 годы.