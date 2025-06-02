ООН не будет прежней. Аида Касымалиева рассказала о финансовых сокращениях

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты заслушали информацию о деятельности постоянного представителя КР в ООН Аиды Касымалиевой.

Нардеп Миргул Темирбаева поинтересовалась сколько донорских средств постоянный представитель привлекла в страну за время работы.

Аида Касымалиева ответила, что структуры ООН, в том числе те, которые находятся в КР, работают по плану, утвержденному на 2023-2027 годы.

«Это ПРООН, ЮНИСЕФ, ООН-женщины. Сумма утвержденного проекта определена в $440 тысяч. Но размер привлеченных донорских средств может меняться. Основные доноры — это ПРООН. Они выделяют деньги на борьбу с изменениями климата и природными катаклизмами», — сказала она.

При этом Аида Касымалиева подчеркнула, что в будущем ожидается дефицит средств.

«Будут большие сокращения. Можно сказать, что ООН не будет такой, как прежде. Организация полностью меняется. Сейчас под руководством генсекретаря создана группа «ООН 80». Идут разговоры о том, сколько сотрудников сократят, сколько финансовых сокращений будет, какие агентства объединят. Сейчас и поиск средств стал очень рискованным. Но это не означает, что ООН прекратит работу в КР. Но изменения будут», — рассказала Аида Касымалиева.