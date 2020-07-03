20:04
USD 78.79
EUR 89.01
RUB 1.12
Власть

Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с Владимиром Путиным

Президенты Кыргызстана и России поговорили по телефону. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы КР.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с успешным проведением голосования по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества, которые представляют интерес для двух стран.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил российского коллегу за оказываемую гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158265/
просмотров: 575
Версия для печати
Материалы по теме
У восьми сотрудников аппарата президента выявлен коронавирус
Вернувшись из Москвы, Сооронбай Жээнбеков сдал повторный анализ на COVID-19
Вернувшись в Бишкек из Москвы, Сооронбай Жээнбеков уйдет на самоизоляцию
У заведующего отделом внешней политики аппарата президента коронавирус
МКП направила письмо президенту по поводу скандалов в профсоюзе
Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с Днем России
Сооронбай Жээнбеков встретился с активистами города Ош. Что они обсуждали
Президент 2020-жылдын бюджеттик мыйзамына кол койду
Активисты города Ош вышли на главную площадь. Они просят встречи с президентом
Сооронбай Жээнбеков: Аймактарды санариптештирүү талабы күчөтүлөт
Популярные новости
Кубатбек Боронов: Как офицер осознаю свой долг перед народом Кубатбек Боронов: Как офицер осознаю свой долг перед народом
Депутат Жылдыз Мусабекова заболела. Жалуется, что к&nbsp;ней не&nbsp;приезжает скорая Депутат Жылдыз Мусабекова заболела. Жалуется, что к ней не приезжает скорая
Сооронбай Жээнбеков: Режим ЧП&nbsp;пока вводить не&nbsp;будем Сооронбай Жээнбеков: Режим ЧП пока вводить не будем
Выплату зарплат учителям Бишкека предлагают передать бюджету республики Выплату зарплат учителям Бишкека предлагают передать бюджету республики
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и&nbsp;40&nbsp;смартфонами MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
Интернет на&nbsp;селе: &laquo;оптика&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;каждый дом Интернет на селе: «оптика» — в каждый дом
3 июля, пятница
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
Сын Алмазбека Атамбаева госпитализирован с пневмонией
19:35
Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с Владимиром Путиным
19:28
Рисунок в поддержку медиков появится на одном из корпусов Нацгоспиталя
19:00
Афиша Бишкека на выходные: персональная выставка и выезд на природу