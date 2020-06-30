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Власть

HRW просит президента Кыргызстана наложить вето на два противоправных закона

Представитель международной организации Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) призывает президента Кыргызстана наложить вето на законопроект о манипулировании информацией и поправку в УПК.

Международные правозащитники считают, что эти документы нарушают обязательства Кыргызстана в области прав человека.

В HRW считают, что расплывчатый законопроект Гульшат Асылбаевой позволяет властям без судебного надзора удалять информацию, которую чиновники посчитают ложной или неточной.

Разрешение на вступление в силу этого законопроекта станет прискорбным шагом назад для Кыргызстана.

По мнению экспертов, преступление, связанное с распространением ложной или неточной информации, является настолько расплывчатым и чрезмерным, что его легко можно использовать для криминализации любого выступления.

Международные правозащитники считают, что закон должен быть отклонен.

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Что касается поправок в УПК, то юристы HRW также отмечают, что они нарушают право человека на справедливое правосудие.

Эксперты считают, что внесенные в уголовное законодательство изменения должны вызывать глубокую обеспокоенность у партнеров Кыргызстана, включая Европейский союз, поскольку эти регрессивные поправки указывают на попытку обойти обязательства Кыргызстана в области прав человека.

Отметим, что ЕС готовится подписать расширенное соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Кыргызстаном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157822/
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