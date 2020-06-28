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Власть

В Кыргызстане почти 20 тысяч госслужащих. Большинство из них — мужчины

На начало 2020 года численность государственных служащих в Кыргызстане составила 19 тысяч человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Чуть больше 39 процентов от общего числа госслужащих пришлось на женщин. Ни на политических или специальных, ни на административных должностях доля женщин не доходит до 50 процентов.

«Преобладание мужчин, занятых на государственной службе, сохраняется как в сфере деятельности органов государственного управления (60,8 процента), так и в органах местного самоуправления (65,9 процента)», — отметили в Нацстаткоме.

Стоит отметить, что больше всего чиновников трудится в исполнительной ветви власти — почти 15 тысяч человек. Меньше всего госслужащих среди законотворцев — всего 600 человек.

На начало 2020 года из общей численности государственных служащих около половины (48 процентов) работали в столице, а меньше всего в Таласской области — чуть больше 500 человек.

В Бишкеке же и самое большое число чиновников, занимающих политические и специальные должности. Интересно, что наименьший показатель в Чуйской области — лишь 18 человек.

На начало года в органах местного самоуправления Кыргызстана занято около 10 тысяч человек. Из них около 8 тысяч являлись муниципальными служащими. Больше всего их в Чуйской области. В общей численности муниципальных служащих более трети составили женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157485/
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