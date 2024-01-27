Успешную молодежь в Кыргызстане хотят привлечь в госуправление

В Кыргызстане подготовили проект программы «Келечек» с целью повысить привлекательность государственной и муниципальной службы для молодых специалистов, включая физиков, химиков, инженеров-программистов, экономистов, аналитиков данных и других.

В документе отмечается активное развитие студенческой миграции. Одаренные, талантливые студенты, получившие образование за границей, трудоустраиваются в других странах. Выпускники высших учебных заведений КР также уезжают за границу, поскольку не могут найти возможности достойного применения своих способностей на родине.

Читайте по теме Привилегии для выпускников вузов с отличием предлагают ввести в Кыргызстане

Привлечение молодых специалистов создаст дополнительные возможности в решении актуальных социальных, экономических задач государственного управления, считают чиновники.

В программе затрагивается вопрос социальных гарантий для государственных и муниципальных служащих — доступ к дополнительному образованию, право на здравоохранение, питание, санитарные услуги и жилье.

Также отмечается необходимость внедрения дополнительных мер поддержки молодых семей, в которых оба супруга или один из них является государственным или муниципальным служащим.

Поднимается и нерешенный вопрос о выплате надбавок за ученую степень государственным и муниципальным служащим.

Будет разрабатываться механизм выплаты надбавок.