18:38
USD 89.32
EUR 96.83
RUB 1.00
Общество

Успешную молодежь в Кыргызстане хотят привлечь в госуправление

В Кыргызстане подготовили проект программы «Келечек» с целью повысить привлекательность государственной и муниципальной службы для молодых специалистов, включая физиков, химиков, инженеров-программистов, экономистов, аналитиков данных и других.

В документе отмечается активное развитие студенческой миграции. Одаренные, талантливые студенты, получившие образование за границей, трудоустраиваются в других странах. Выпускники высших учебных заведений КР также уезжают за границу, поскольку не могут найти возможности достойного применения своих способностей на родине.

Читайте по теме
Привилегии для выпускников вузов с отличием предлагают ввести в Кыргызстане

Привлечение молодых специалистов создаст дополнительные возможности в решении актуальных социальных, экономических задач государственного управления, считают чиновники.

В программе затрагивается вопрос социальных гарантий для государственных и муниципальных служащих — доступ к дополнительному образованию, право на здравоохранение, питание, санитарные услуги и жилье.

Также отмечается необходимость внедрения дополнительных мер поддержки молодых семей, в которых оба супруга или один из них является государственным или муниципальным служащим.

Поднимается и нерешенный вопрос о выплате надбавок за ученую степень государственным и муниципальным служащим.

Будет разрабатываться механизм выплаты надбавок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285207/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержаны мошенники. Обещали за $5 тысяч устроить на госслужбу
Депутат предлагает не брать на госслужбу тех, кто бросил родителей
Запретить получившим недавно гражданство КР избираться. Инициатива депутата
Дайырбек Орунбеков рассказал, почему госслужащим приостановили выплату премий
Сокращаем все, что можно. Госслужащим не выплатили премиальные
Повышение зарплат госслужащих. Президент надеется на снижение уровня коррупции
Оптимизация госаппарата. После указа президента уволили около 2 тысяч чиновников
Задержан специалист Госкадровой службы. Брал взятки
Цифра дня. 18 тысяч госслужащих работает в Кыргызстане
Подписан указ о проведении аттестации в системе государственной службы
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Сильных толчков не&nbsp;будет Землетрясение в Кыргызстане. Сильных толчков не будет
Ждут&nbsp;ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога Ждут ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога
Все 29&nbsp;маршрутов движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не&nbsp;паниковать Землетрясение в Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не паниковать
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
27 января, суббота
18:31
ДТП в Балыкчи. Задержан бывший начальник ГОВД ДТП в Балыкчи. Задержан бывший начальник ГОВД
18:09
Бунт заключенных в колонии № 1 подавили сотрудники СИН
18:06
ДТП в Балыкчи. ГКНБ объявил в розыск начальника ОВД города Бектура Осмонбаева
18:01
Успешную молодежь в Кыргызстане хотят привлечь в госуправление
16:46
Перестрелка в Бишкеке. Задержаны подозреваемые в покушении на убийство