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Происшествия

В управлении водхоза Таласа три года незаконно выдавали зарплату военнослужащему

В Таласской области выявлены противоправные действия должностных лиц районного управления водного хозяйства. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, военнослужащий одной из частей К.А.Ж., войдя в сговор с должностными лицами управления водного хозяйства, с мая 2020 года по ноябрь 2023-го незаконно получал заработную плату в качестве работника, тем самым причинив ущерб бюджету государства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением». В ГКНБ для проведения следственных действий доставлены бывшие начальники Таласского РУВХ А.Д.С., Н.Н.Р и другие работники.

«В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по возмещению причиненного ущерба и привлечения к уголовной ответственности причастных лиц», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288535/
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