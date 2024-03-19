Чиновники Кочкорского района пытались дать взятку сотруднику ГКНБ

Задержаны первый заместитель акима Б.Т.А. и главный специалист Кочкорской районной государственной администрации С.Б.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, проверка выявила несоблюдение требований нормативно-правовых актов, утвержденных постановлением кабмина, ответственными работниками Кочкорской районной государственной администрации.

«Первый замакима и главный специалист райадминистрации стали предлагать сотруднику ГКНБ взятку в 30 тысяч сомов за сокрытие выявленных нарушений, которые могли повлечь к отстранению их от занимаемой должности. Деньги перевели на Mbank. Этот факт зафиксирован, подозреваемые задержаны и водворены в ИВС», — говорится в сообщении.

Фото пресс-центра ГКНБ

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности других работников Кочкорской райадминистрации к этому преступлению.