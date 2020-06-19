12:48
USD 74.87
EUR 84.21
RUB 1.08
Власть

Чиновники кабмина не определились, кто будет выявлять фейки в интернете

В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по законопроекту о манипулировании информацией. Автор инициативы — депутат Гульшат Асылбаева.

Представители правительства отметили, что решение о том, какой именно орган — МВД или Министерство культуры, информации и туризма — будет выявлять фейки, пока не принято.

Представитель Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев считает, что законопроект не нужен, он лишний. Поскольку выявить фейк, идентифицировать его технически очень сложно, и он не понимает, как чиновники будут это делать.

В поддержку инициативы Гульшат Асылбаевой выступила ее коллега Евгения Строкова. Она полагает, что против высказываются те, кто зарабатывает на фейках. Она предложила нардепу Айнуре Осмоновой создать прецедент и подать в суд на пользователей соцсетей, критикующих парламент.

Напомним, юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что этот документ дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Нардепу пеняют еще и на то, что законопроект полностью скопирован с российского аналога. Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Но она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».
Ссылка: https://24.kg/vlast/156668/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура: Кыргызстанцы, извиняющиеся на камеру, сами просили это сделать
Штаб: Листовки с информацией о неких штрафах — это фейк
Популярные новости
Рост заражения COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города Рост заражения COVID-19 в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города
От&nbsp;каменщика до&nbsp;премьера. Что известно о&nbsp;Кубатбеке Боронове От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове
Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в&nbsp;очаг заражения коронавирусом Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в очаг заражения коронавирусом
Премьер-министр подал в&nbsp;отставку Премьер-министр подал в отставку
Бизнес
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Инфаркт&nbsp;&mdash; это повод еще больше заботиться о&nbsp;сердце Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
19 июня, пятница
12:45
Показал отношение к женщине. В парламенте повздорили депутат и замглавы МВД Показал отношение к женщине. В парламенте повздорили де...
12:33
Грабителей «Керемет банка» милиция до сих пор не нашла
12:24
В «Кызыл-Аскере» ночью украли платежный терминал
12:22
Почти все жертвы насилия во время карантина вернулись к мужьям
12:09
Чиновники кабмина не определились, кто будет выявлять фейки в интернете