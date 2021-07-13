Не так поняли. Таможенная служба разъясняет, что хотел сказать Кыялбек Мукашев

Послом КНР было предложено в приоритетном порядке проводить вакцинацию в отношении сотрудников пунктов пропуска, водителей и иных лиц, участвующих в процессе перемещения товаров и транспортных средств, уточняют в Таможенной службе.

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Для увеличения перемещения грузов через пункты пропуска, расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы на постоянной основе, проводятся переговоры с КНР. В ходе очередных переговоров послом Китая Ду Дэвэнь было озвучено, что в ее стране активно проводится вакцинация населения. Поэтому для обеспечения трансграничной безопасности она предложила прививать в первую очередь людей, задействованных в перемещении товаров.

«При высказывании о вакцинации населения Кыргызстана заместителем председателя ГТС Кыялбеком Мукашевым имелось в виду проведение вакцинации лиц, задействованных в перемещении товаров и транспортных средств. Стоит отметить, что совместно с китайской стороной проводится активная работа по увеличению грузопотока через пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам», — говорится в сообщении.

Ранее Посольство КНР назвало высказывание Кыялбека Мукашева о том, что причина низкого уровня грузовых перевозок через КПП на китайско-кыргызской границе заключается в требовании китайской стороны по вакцинации 70 процентов населения Кыргызстана, не соответствующим действительности.