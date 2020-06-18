10:56
USD 74.73
EUR 84.14
RUB 1.08
Власть

Фермерам не хватает воды для полива. Премьера просят решить проблему

Депутат Бактыбек Райымкулов попросил представителя правительства в парламенте донести до премьер-министра страны проблему с поливом полей в Чуйской области. Об этом он сообщил на заседании.

«В БЧК нет воды. Сейчас казахи на границе закрыли отвод воды в Чуйскую долину, фермеры испытывают трудности, потому что наступила угроза засухи на полях», — отметил он.

Спикер ЖК Дастан Джумабеков отметил, что протокольное поручение будет направлено главе кабмина.

Ситуация с поливом стоит остро и в столице. Бишкекчане жалуются, что во многих районах в арыках нет воды, засыхают деревья. В Бишкекзеленхозе ранее объяснили 24.kg, что около двух недель город не получает поливную воду от поставщика — Аламединского районного управления водного хозяйства (РУВХ).
Ссылка: https://24.kg/vlast/156477/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Надо что-то делать. Бишкек засыхает — поливную воду не дает поставщик
Сборы за поставку поливной воды покрывают затраты всего на 30 процентов
Полив огородов. В Бишкекводоканале объяснили, как рассчитали стоимость
Бишкекводоканал требует от горожан заплатить за поливную воду до сентября
Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
О поливной воде. Депутат предлагает расширить зону ответственности
Фермерам Жайылского и Панфиловского районов не хватает поливной воды
Чиновники Сокулука опровергают жалобы фермеров об отсутствии поливной воды
Дайте воду! Фермеры поругались с главой Чуйской области
Популярные новости
Рост заражения COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города Рост заражения COVID-19 в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города
От&nbsp;каменщика до&nbsp;премьера. Что известно о&nbsp;Кубатбеке Боронове От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове
Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в&nbsp;очаг заражения коронавирусом Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в очаг заражения коронавирусом
Премьер-министр подал в&nbsp;отставку Премьер-министр подал в отставку
Бизнес
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; дарит 6&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;честь дня рождения! «ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Открытие нового центра обслуживания &laquo;АКНЕТ&raquo; в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;ЦУМ&raquo; Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»
18 июня, четверг
10:48
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,3 миллиона человек Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8,3 мил...
10:44
Дастан Бекешев считает, что закон о финансировании НКО ударит и по бизнесменам
10:37
Нурболот Усенбаев: Нужны исключительные меры для нераспространения COVID-19
10:35
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
10:24
В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 14 медиков