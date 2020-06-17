Рыскелди Момбеков Камчыбеку Жолдошбаеву: Прекратите подлизываться

В Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.

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Депутат Камчыбек Жолдошбаев предложил закончить обсуждение до обеда.

«На самом деле 17 человек задали вопросы, и все его хвалят. Вопросы повторяются. Давайте до обеда закончим обсуждать и отправим правительство работать. Статистика зараженных коронавирусом снизилась на 10 человек. Кубатбек Боронов пусть идет ими занимается и работает. Поставьте на голосование, и рассмотрим его кандидатуру до обеда. Законопроектов много, люди злятся. Меня попросили выступить несколько нардепов», — сказал он.

Его коллега Рыскелди Момбеков выступил против и возмутился предложением. «Кто вас попросил? Назовите имя и фамилию. Зимой вы опозорили нас, сказав, что ребятам холодно. Что, теперь вашим ребятам жарко? Ладно, те, кто хвалит его, но дайте слово и тем, кто хочет критиковать. Вы же, подлизываясь к Абылгазиеву, отправили его в отставку. Прекратите подлизываться», — заявил он.

В итоге большинство депутатов поддержали инициативу об утверждении кандидатуры Кубатбека Боронова до обеда.