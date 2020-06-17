Депутат просит кабмин взять на контроль дело об избиении Эмильбека Кимсанова

В Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.

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Депутат Дастан Бекешев просит кабмин взять на контроль дело об избиении бывшего сотрудника таможни Эмильбека Кимсанова.

«Вчера в интернете появилось видео, как Эмильбека Кимсанова избивают. Кто-то должен за это отвечать. В ГСИН всегда такое происходило. ОПГ должны уважать государственную власть. Пора уже принять закон против них. Кто-то будет привлечен к ответственности?» — спросил он.

Кубатбек Боронов ответил, что у него нет информации по этому инциденту, но соответствующие органы разберутся.

Напомним, что адвокат Назгуль Суюнбаева на своей странице в Facebook опубликовала видео, где якобы избивают экс-сотрудника Таможенной службы Эмильбека Кимсанова. По ее словам, она вчера получила доказательство избиения подзащитного в Бишкекском СИЗО-1. Однако позже юрист удалила материал со своей страницы.