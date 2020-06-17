Депутат считает, что в кабмине всю черную работу выполнял Кубатбек Боронов

В Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.

Депутат Руслан Казакбаев предложил исполняющему обязанности главы кабмина больше уделять внимания больницам и выделить больше койко-мест для больных.

«Всю черную работу в правительстве выполняли вы. Когда в стране болело 20-30 человек, мы закрыли все и ввели режим ЧП. Сейчас уже сотни зараженных, число выздоровевших меньше. Необходимо больше внимания уделять больницам и продовольственной безопасности», — сказал он.

Нардеп попросил опубликовать антикризисную программу правительства и вынести ее на общественное обсуждение.