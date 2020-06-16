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Власть

Кубатбеку Боронову напомнили о предшественниках, которые сейчас сидят в тюрьме

Сегодня коалиция парламентского большинства рассматривает кандидатуру Кубатбека Боронова на пост технического премьер-министра.

По словам депутата Жанара Акаева, единственный молодой специалист, которого привлек в состав кабмина Кубатбек Боронов, это Алтынбек Исмаилов (он возглавит Госагентство информационных технологий вместо Дастана Догоева).

Жанар Акаев призвал Кубатбека Боронова не делить людей на своих и чужих.

«Вы стали премьером, хоть и техническим, но премьером. А это значит, что вы ответственны за каждое свое слово. Если человек профессионал, то работайте с ним», — сказал депутат.

Он также напомнил, что госдолг Кыргызстана растет, и поинтересовался, ведется ли работа по реструктуризации внешнего займа.

Кубатбек Боронов и и. о. министра финансов Бактыгуль Жээнбаева заверили, что переговоры ведутся с КНР и Парижским клубом. Удалось решить вопрос с отсрочкой до 2023 года по $57 миллионам. Чиновники признали, что этого очень мало и нужна глубокая реструктуризация.

Жанар Акаев напомнил Кубатбеку Боронову о судьбе его предшественников — Сапаре Исакове и Жанторо Сатыбалдиеве, которые сейчас находятся в тюрьме по обвинению в коррупции, и попросил провести предстоящие выборы в Жогорку Кенеш честно и прозрачно, не злоупотребляя административным ресурсом и не прибегая к услугам криминала.

Кубатбек Боронов заверил, что честное проведение избирательной кампании — одна из приоритетных задач правительства.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку . Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156198/
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