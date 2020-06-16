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Власть

Кубатбек Боронов рассказал, с чего начнет и кого назначит главой аппарата

Коалиция парламентского большинства сегодня на своем заседании утверждает безальтернативного кандидата на пост технического премьер-министра.

По словам претендента Кубатбека Боронова, его предшественник Мухаммедкалый Абылгазиев принял политическое решение уйти в отставку. Но он будет продолжать ранее принятую программу правительства.

«Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Были внесены изменения в республиканский бюджет. В ближайшее время кабмин будет проводить комплексную работу по приведению экономики в норму», — сказал Кубатбек Боронов.

Он отметил, что правительство понимает всю ответственность, и моральная и политическая воля для реанимации экономики и противодействия коронавирусу есть.

«Обеспечение чистых и прозрачных парламентских выборов также является приоритетной задачей правительства. Еще отмечу, что существенных кадровых изменений в составе не произошло. Так, на место руководителя аппарата кабмина предлагаю Талайбека Темиралиева, он работал со мной в МЧС в должности статс-секретаря. На должность первого вице-премьера выдвинут бывший нардеп Алмазбек Баатырбеков. А главой Госкомитета информационных технологий и связи может быть назначен Алтынбек Исмаилов», — рассказал Кубатбек Боронов.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156189/
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