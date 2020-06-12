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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Когда объявят местные выборы? ЦИК решит совместно с республиканским штабом

Член ЦИК Гульнара Джурабаева считает, что не стоит совмещать местные выборы с парламентскими. Объявлять предвыборную кампанию в местные кенеши заново также нецелесообразно. Об этом она заявила во время видеоконференции «Местные выборы-2020: отменить или перенести».

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По ее словам, технически совместить два выборных процесса очень сложно. Она напомнила, что в 2016 году, когда в один день избирали местных депутатов и голосовали по поправкам в Конституцию, было 7 тысяч испорченных бюллетеней.

«Никто не даст гарантию, что мы избежим путаницы и в этот раз. Скорее всего, нет. По избирательному адресу тоже будут проблемы. Он разный на выборах республиканского масштаба и местных. Гражданин на выборах в Жогорку Кенеш может проголосовать на любом участке в Кыргызстане, а чтобы избрать местный кенеш, голосующий должен быть только там, где прописан», — отметила Гульнара Джурабаева.

Она добавила, что на следующей неделе члены ЦИК встретятся с представителями республиканского штаба и проведут консультации.

Напомним, что выборы должны пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155861/
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