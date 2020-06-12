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Власть

Законопроект об НКО. Аппарат президента прокомментировал скандальную инициативу

Представители неправительственных организаций направили в аппарат президента обращение по поводу скандальной поправки в закон об НКО, обязывающей гражданский сектор отчитываться об источниках финансирования.

Правозащитник Эркина Убышева сообщила на своей странице в Facebook, что в аппарате Сооронбая Жээнбекова, в отличие от некоторых депутатов парламента, признают права человека и обязанность государства перед своими гражданами и мировым сообществом соблюдать взятые на себя обязательства.

В своем ответе гражданским активистам заведующий отделом правового обеспечения Ж.Абилов напоминает, что Кыргызстан одним из первых в Центральной Азии присоединился к Всемирной декларации прав человека, которая провозглашает право человека на свободу мирных собраний и ассоциаций.

«Право на свободу объединения означает, что каждый имеет право стать членом какого-либо объединения без специального разрешения со стороны государства. Объединения могут самостоятельно определять свои цели, задачи и другие моменты, необходимые для достижения своих целей», — говорится в ответе.

Аппарат президента отметил, что в случае принятия парламентом законопроекта обращение будет рассмотрено с учетом норм Конституции.

Отметим, президент не позднее одного месяца со дня получения закона подписывает или возвращает его со своими возражениями в Жогорку Кенеш для повторного рассмотрения.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155743/
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