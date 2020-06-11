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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Скоро выборы: депутаты соревнуются в инициативах о помощи для медиков

Депутат парламента Аида Касымалиева предложила строить для медиков социальные городки. Об этом она заявила сегодня на заседании.

По словам нардепа, медсестра с окладом в 3 тысячи сомов никогда не сможет взять ипотечный кредит по госпрограмме. «Сейчас многие фонды строят такие городки. Почему бы нам не взять это на вооружение и не обеспечить врачей, а также средний и младший медперсонал, жильем?» — сказала Аида Касымалиева.

Отметим, что сегодня несколько народных избранников подняли вопрос своевременной выплаты компенсаций медикам и повышения жалования. К примеру, Дастан Бекешев просит правительство отметить медиков не только премиями, но и званиями.

За весь период COVID-19 заразились 419 медиков, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 312 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155629/
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