Без сенсаций. Канат Исаев избран лидером фракции «Кыргызстан»

Депутат Канат Исаев избран лидером фракции «Кыргызстан». Об этом он сообщил 24.kg сам.
По его словам, заседание фракции прошло сегодня и его кандидатуру поддержали единогласно.
Ранее Канат Исаев уже был лидером фракции «Кыргызстан».
Сегодня присягу принесли два новых депутата «Кыргызстана» Замирбек Эсенаманов и Бейшеналы Нурдинов. Они пришли в парламент вместо Руслана Чойбекова и Алмазбека Баатырбекова.
Ранее, отметим, из «Кыргызстана» вышли Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев. Вместо них в Жогорку Кенеш пришли один из самых богатых людей страны, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.