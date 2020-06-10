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Власть

Без сенсаций. Канат Исаев избран лидером фракции «Кыргызстан»

Депутат Канат Исаев избран лидером фракции «Кыргызстан». Об этом он сообщил 24.kg сам.

По его словам, заседание фракции прошло сегодня и его кандидатуру поддержали единогласно.

Ранее Канат Исаев уже был лидером фракции «Кыргызстан».

Сегодня присягу принесли два новых депутата «Кыргызстана» Замирбек Эсенаманов и Бейшеналы Нурдинов. Они пришли в парламент вместо Руслана Чойбекова и Алмазбека Баатырбекова.

Ранее, отметим, из «Кыргызстана» вышли Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешев. Вместо них в Жогорку Кенеш пришли один из самых богатых людей страны, бизнесмен Шаршенбек Абдыкеримов и бывший заместитель главы АКС Жаныбек Жоробеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155470/
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