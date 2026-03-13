19:53
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата ЖК Курманкула Зулушева

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сегодня, 13 марта, на своем заседании досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Курманкула Зулушева на основании его личного заявления.

Его удостоверение депутата Жогорку Кенеша КР признано недействительным.

Напомним, Курманкул Зулушев, избранный по многомандатному избирательному округу № 10, подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

Теперь мандат должен перейти следующему кандидату по результатам голосования. Им является Улугбек Ормонов, получивший 6 тысяч 735 голосов. 
13 марта, пятница
19:44
