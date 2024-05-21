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Граждане Пакистана пытались незаконно пересечь кыргызско-казахскую границу

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и пресечению канала незаконной миграции ночью на участке ответственности пограничной заставы «Васильевка» при попытке незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана с Казахстаном задержаны шестеро граждан Пакистана. Об этом сообщили в ГКНБ.

По факту попытки незаконного пересечения госграницы возбуждено уголовное дело. Иностранные граждане водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

ГКНБ
Фото ГКНБ . Задержанные иностранцы

Устанавливаются причастные к указанному факту.

Напомним, стихийный протест против иностранцев, который начался вечером 17 мая в Бишкеке, завершился только под утро 18 мая. Милиции удалось договориться с участниками акции, и они открыли проспект Чуй, а чуть позже разошлись.

По факту драки 13 мая в хостеле, что и стало одной из причин протестов, правоохранители задержали четырех граждан Египта. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294583/
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