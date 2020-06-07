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Власть

Президент Кыргызстана поздравил работников финансовой и экономической сферы

Сооронбай Жээнбеков поздравил работников финансовой и​ экономической сферы страны с​ профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

«Улучшение уровня жизни населения зависит от​ развития экономики и​ технологического обновления ее​ структуры, повышение качества жизни тесно связано с​ эффективностью и​ прозрачностью финансовой сферы», — отмечено в поздравлении.

«Достижение данных целей определены приоритетными направлениями государственной политики», — сказал президент.

«Наше общество высоко оценивает ваш профессиональный труд, направленный на​ обеспечение финансового и​ экономического благополучия страны», — говорится в поздравлении.

По словам президента, выполнение этой важной задачи требует добросовестного и​ преданного служения Родине.

«Уверен, что мы​ совместными усилиями достигнем поставленных благородных целей», — отметил президент.

Он пожелал крепкого здоровья, счастья и​ успехов в​ работе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155126/
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