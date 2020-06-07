Президент Кыргызстана поздравил работников финансовой и экономической сферы

Сооронбай Жээнбеков поздравил работников финансовой и экономической сферы страны с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
«Улучшение уровня жизни населения зависит от развития экономики и технологического обновления ее структуры, повышение качества жизни тесно связано с эффективностью и прозрачностью финансовой сферы», — отмечено в поздравлении.
«Достижение данных целей определены приоритетными направлениями государственной политики», — сказал президент.
«Наше общество высоко оценивает ваш профессиональный труд, направленный на обеспечение финансового и экономического благополучия страны», — говорится в поздравлении.
По словам президента, выполнение этой важной задачи требует добросовестного и преданного служения Родине.
«Уверен, что мы совместными усилиями достигнем поставленных благородных целей», — отметил президент.
Он пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.