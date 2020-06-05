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Власть

Законопроект об НКО. Бактыбек Турусбеков призвал вносить свои предложения

В Бишкеке проходит онлайн-конференция по обсуждению законопроекта об НКО, организованная ОФ «Гражданская платформа». Участвуют представители неправительственных организаций и депутаты Жогорку Кенеша.

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Соавтор законопроекта Бактыбек Турусбеков призвал гражданское общество вносить свои предложения по законопроекту.

«Законопроект так просто не пишется, это нельзя сделать по прихоти одного, двух, пяти народных избранников. Он должен пройти общественные обсуждения, парламентские слушания, комитеты ЖК. Площадка сейчас открыта, мы готовы к предложениям — их по большому счету даже и не было. Мы пишем законопроект для народа, а не для кого-то еще. Население хочет видеть открытость от неправительственных организаций», — сказал он.

Парламентарий также отметил, что, возможно, законопроект об НКО принять в этом году народные избранники не успеют.

Напомним, что 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155035/
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