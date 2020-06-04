10:59
USD 73.47
EUR 82.37
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования близким врача, заразившегося COVID-19

Президент Сооронбай Жээнбеков в связи с кончиной фтизиатра Центра семейной медицины Кара-Кульджинского района Ошской области Альберта Исмаилова выразил соболезнования его родным и близким. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Читайте по теме
В Бишкеке умерла заведующая ЦСМ № 3, заразившаяся коронавирусом

«К сожалению, это второй летальный случай среди медиков за период пандемии коронавирусной инфекции. С первых дней проникновения заболевания на территорию страны наши врачи самоотверженно прилагают все усилия для недопущения дальнейшего обострения эпидемиологической ситуации, демонстрируя высокий уровень патриотизма. К сожалению, мы не смогли уберечь нашего медика, заразившегося при исполнении своих служебных обязанностей», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что Альберт Исмаилов является примером верности своему делу, до последних дней выступая щитом на страже здоровья населения, добросовестно исполнял свой медицинский долг на протяжении многих лет.

«Альберт Исмаилов навсегда останется в памяти своих коллег, пациентов и близких. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким и детям, разделяю горечь невосполнимой утраты», — добавил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154773/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Минздрав создал комиссию по выплате компенсации родным умерших от COVID медиков
На Иссык-Куле задействуют круглосуточную вирусологическую лабораторию
В Кыргызстан поступили три аппарата для проведения ПЦР-анализов на COVID-19
В Кыргызстане от коронавируса вылечились еще 27 человек
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у семи медиков
В Кыргызстане выявлено 28 новых случаев коронавируса. Всего — 1 899
В мэрии Бишкека уточнили, в каких подразделениях выявили зараженных COVID-19
COVID-19. Балыкчыда дагы бир бейтап вирусту жеңип чыкты
Популярные новости
Продажа радиочастот. После скандала в&nbsp;отставку отправлен зампредседателя ГКНБ Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в&nbsp;декларациях шесть фирм и&nbsp;бизнес-империю Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Общественный транспорт между регионами и&nbsp;внутренние авиарейсы запустят 5&nbsp;июня Общественный транспорт между регионами и внутренние авиарейсы запустят 5 июня
Выборы в&nbsp;Жогорку Кенеш могут быть перенесены из-за коронавируса Выборы в Жогорку Кенеш могут быть перенесены из-за коронавируса
Бизнес
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
4 июня, четверг
10:53
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 мил...
10:49
Рада Туменбаева: Медики до сих пор не получили положенных компенсаций
10:45
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
10:44
Минздрав создал комиссию по выплате компенсации родным умерших от COVID медиков
10:37
Тазабек Икрамов назвал отличительную черту шестого созыва