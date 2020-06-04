Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования близким врача, заразившегося COVID-19

Президент Сооронбай Жээнбеков в связи с кончиной фтизиатра Центра семейной медицины Кара-Кульджинского района Ошской области Альберта Исмаилова выразил соболезнования его родным и близким. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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«К сожалению, это второй летальный случай среди медиков за период пандемии коронавирусной инфекции. С первых дней проникновения заболевания на территорию страны наши врачи самоотверженно прилагают все усилия для недопущения дальнейшего обострения эпидемиологической ситуации, демонстрируя высокий уровень патриотизма. К сожалению, мы не смогли уберечь нашего медика, заразившегося при исполнении своих служебных обязанностей», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что Альберт Исмаилов является примером верности своему делу, до последних дней выступая щитом на страже здоровья населения, добросовестно исполнял свой медицинский долг на протяжении многих лет.

«Альберт Исмаилов навсегда останется в памяти своих коллег, пациентов и близких. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким и детям, разделяю горечь невосполнимой утраты», — добавил президент.