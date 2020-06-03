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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В июне ожидают прибытие иностранных специалистов в Кыргызстан

«Обеспечение скорейшего въезда иностранных специалистов в Кыргызстан позволит возобновить многие инвестиционные проекты», — заявил сегодня на заседании республиканского штаба вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, в связи с эпидемиологической ситуацией по всему миру ввели ограничения для перемещения иностранных граждан. Многие специалисты не смогли вернуться в страны, где работали. Такая же ситуация и в Кыргызстане.

«Сейчас многие проекты в застое, но их возобновление очень важно для нас. В наших интересах, чтобы иностранные специалисты вернулись в республику и продолжили свою работу», — подчеркнул вице-премьер.

В рамках соглашения с Китаем по строительству альтернативной дороги север — юг в июне ожидают прибытие иностранных специалистов чартерными рейсами в Бишкек.

Допуск на рейсы организуют строго по итогам проверки на наличие коронавирусной инфекции. Все пассажиры рейсов будут помещены в обсервацию и обследованы в соответствии с алгоритмом Министерства здравоохранения Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154656/
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