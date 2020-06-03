Депутат требует заслушать Кубатбека Боронова по приграничным вопросам

Депутат парламента Закир Шарапов выступил сегодня на пленарном заседании и потребовал пригласить первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, чтобы заслушать информацию по приграничному конфликту в анклаве Сох.

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По его словам, узбекская сторона предоставляет недостоверную информацию об инциденте, поэтому нужно заслушать Кубатбека Боронова. Его поддержал Максат Сабиров.

Нардеп также задался вопросом: на каком основании премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в отпуск в разгар борьбы с коронавирусом и постоянных столкновений на границе.

«Премьер-министр Армении заразился коронавирусом, но он продолжает работать из дома. Почему наш глава правительства все переложил на своих заместителей? Сейчас не время отдыхать», — считает Максат Сабиров.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, Мухаммедкалый Абылгазиев взял краткосрочный отпуск, чтобы избежать обвинений в оказании давления на следствие в деле о продаже радиочастот, а также в целях беспристрастного его проведения.