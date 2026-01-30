10:32
Власть

Кыргызстан и Казахстан согласовали радиочастоты на границе

Кабинет министров вынес на обсуждение проект постановления о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана по координации радиочастотных назначений в приграничных районах.

Документ был подписан 22 августа 2025 года в Бишкеке и регулирует порядок использования радиочастот гражданскими радиослужбами двух стран в зонах, прилегающих к государственной границе. Цель соглашения — исключить взаимные помехи и обеспечить стабильную работу средств связи.

Согласно проекту постановления:

  • соглашение предлагается официально утвердить;
  • Министерство цифрового развития и инновационных технологий КР назначается ответственным органом за его реализацию;
  • МИД КР должно уведомить Казахстан о выполнении Кыргызстаном внутренних процедур, необходимых для вступления документа в силу.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
