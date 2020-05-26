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Власть

Депутаты требуют ускорить решение вопроса о передаче дома престарелых Бишкеку

Вопрос о финансировании бишкекского дома престарелых нужно решать быстрее. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам сказал депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, необходимо, чтобы его финансирование быстрее передали республиканскому бюджету. Тем более что он входит в структуру Минтруда, но деньги выделяются из городского.

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«На то, что там творится беспредел, мы не можем повлиять. В письме Минтруда и соцразвития говорится, что в республиканском бюджете не предусмотрено финансирование соцучреждения и в этом году они просят выделить средства. В городском бюджете заложено 24 миллиона сомов. На следующий год они готовы предусмотреть средства из бюджета», — отметил Казыбек Эргешов.

Замначальника управления соцразвития мэрии Лариса Губина пояснила, что они, наоборот, предлагают вывести дом престарелых из структуры Минсоцразвития и сделать его муниципальным. По ее словам, 62 процента постояльцев дома престарелых — жители столицы. А если учерждение полностью отдать на республиканское финансирование, то горожан будет трудно туда определить.

«Тем более оно находится на муниципальной земле. Мы предлагали перевести в это учреждение подопечных из дома престарелых Ленинского района, расположенного на улице Интергельпо. А то здание отдать под детский сад», — заметила Лариса Губина.

Начальник управления социального развития муниципалитета Бишкека Майрам Мамбетова заявила, что для передачи дома престарелых нужно политическое решение.

Председатель комиссии БГК по социальным вопросам Рысбай Аматов сообщил, что на заседаниях комиссии вопрос рассматривается в течение двух лет. «Давайте уже решим окончательно», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153833/
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