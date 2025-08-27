12:57
Общество

Директор дома престарелых объяснил ситуацию с крестами: учет и порядок соблюдают

В сети появилось видео, где сотрудник Нижне-Серафимовского дома престарелых Мирлан Жолобаев заявил о нарушениях в работе учреждения, связанных с захоронением умерших. Автор видео утвреждает, что людей хоронят без крестов и табличек. Информация вызвала бурные обсуждения среди пользователей и родственников проживающих в доме престарелых.

Директор учреждения Абдымаман Абдыбахапов заявил 24.kg, что изложенные в видео сведения не соответствуют действительности. «Все захоронения ведутся строго по учету. У каждого умершего есть присвоенный уникальный номер, чтобы родственники могли быстро получить информацию», — подчеркнул он.

По словам директора, конфликт с сотрудником возник из-за использования ресурсов учреждения.

«Жолобаев изготавливал кресты, используя наши материалы, и продавал их. Я предложил оформить аренду для законного использования ресурсов, но он отказался. Мы запретили такую практику. Сейчас кресты закупаются только у официальной ритуальной службы, чтобы обеспечить порядок и прозрачность», — добавил Абдыбахапов.

Введенная система учета, по словам директора, позволяет избежать путаницы и гарантирует уважительное отношение к памяти проживающих в доме престарелых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341132/
