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Власть

Узбекистан снял ограничения на импорт цемента из Кыргызстана

Мухаммедкалый Абылгазиев попросил узбекского коллегу Абдуллу Арипова рассмотреть возможность снять ограничения на импорт цемента, введенные Узбекистаном с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Об этом стало известно во время телефонного разговора премьеров двух стран.

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С учетом просьбы кыргызской стороны, вчера Абдулла Арипов подписал постановление о возобновлении ввоза цементной продукции в Узбекистан с 23 мая 2020 года.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, ситуацию по коронавирусной инфекции, принимаемые меры по недопущению ее распространения, а также вопросы, связанные c кыргызско-узбекской государственной границей.

Кроме того, стороны договорились оперативно обмениваться данными по всем актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В настоящее время поставки продуктов питания и других товаров, импортируемых из соседней страны, осуществляются беспрепятственно в штатном режиме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153679/
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