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Власть

Всемирный банк хочет построить 20 школ. Кабмин обсуждает вопрос два года

Вопрос строительства 20 школ в Кыргызстане по проекту Всемирного банка не решают второй год. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Абдывахап Нурбаев.

По его словам, ВБ готов построить в республике 20 учебных заведений, но до сих пор не выделили участки.

«Ведь хорошо, если построят школы. А вы вопрос не можете решить второй год. Вот есть ответ Минобразования, что участки еще не выделили», — заявил нардеп.

По словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, строительство будут вести по договору ГЧП и Всемирный банк намерен выделить средства как кредит.

Парламент рассматривает отчет правительства по итогам работы за 2019-й.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152684/
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