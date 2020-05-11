Местные и парламентские выборы. Почему их следует провести в один день

Член Центризбиркома, юрист Атыр Абдрахматова объяснила, почему выборы в местные кенеши и парламент следует объединить и назначить голосование на один день. Она не считает возможным провести местную кампанию летом, сохранив при этом принцип прозрачности и объективности ее итогов.

По ее словам, совмещение не только позволит сэкономить бюджетные средства, но и даст возможность обеспечить безопасность избирателей, участников избирательного процесса, понять и прогнозировать риски развития ситуации с коронавирусом к осени.

Запрет на проведение выборов любого уровня предусмотрен лишь во время чрезвычайного или военного положения. С сегодня ЧП отменено, но сохраняется режим чрезвычайной ситуации, введенный распоряжением правительства от 22 марта. Именно в связи с этим указом президента от 23 марта были приостановлены выборы депутатов местных кенешей, назначенные на 12 апреля.

Кроме этого, имеются решения Центризбиркома от 23 марта и 9 апреля, согласно которым предусмотрен ряд ограничений для политических партий и кандидатов, участвовавших в выборах и ранее зарегистрированных избирательными комиссиями. А на днях президент подписал поправки в законы «Об общественном здравоохранении» и «О Гражданской защите». Все эти обстоятельства, как отметила Атыр Абдрахматова, влияют на вопрос, что будет дальше с местными выборами.

Она напоминает, что ограничений на проведение выборов любого уровня во время чрезвычайной ситуации нет.

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«Должен выйти указ президента о продолжении мероприятий по реализации этапов избирательного процесса выборов депутатов некоторых местных кенешей. Но перед тем как дать старт продолжению выборной кампании, необходимо президенту, парламенту и ЦИК определиться для начала с датой. Как вы помните, на момент приостановки шел уже 11 день предвыборной агитации, оставалось 18 дней до дня тишины. Сейчас, насколько я слышала, в стенах «Белого дома» обсуждается дата местных выборов — 14 июня. Дату должен определить президент. По сложившейся практике он советуется с главой ЦИК и другими своими сотрудниками, но главное — дата местных выборов должна быть заранее открыто объявлена до ее официального назначения, чтобы все участники избирательного процесса успели подготовиться. Дата старта продолжения местных выборов не должна стать сюрпризом ни для кого. Это основа для проведения открытых, честных, конкурентных выборов и осознанного волеизъявления избирателей», — подчеркнула Атыр Абдрахматова.

Она добавила, что до объявления даты местных выборов необходимо определиться с массово прописанными гражданами в городах, где должны были пройти выборы. «Массово прописанные и массово приписавшие боялись приходить на допросы, а сотрудники милиции, ГКНБ боялись ходить по адресам. Ради истины надо отметить, что эти же сотрудники милиции и ГКНБ не боялись ходить к пользователям соцсетей, медикам и больным COVID-19, чтобы провести с ними «профилактические беседы» за их сообщения о действительном положении работы правительства по пандемии», — напомнила юрист.

Насколько мне известно, никаких усердий со стороны правоохранительных органов по этому вопросу не было принято, причина — коронавирус. Атыр Абдрахматова

Она отметила, что без решения вопроса массовой прописки в правовом поле продолжать выборы будет фарсом. «В отношении массово прописанных должно быть решение правоохранительных органов, на основании которых эти люди не будут в рамках закона включены в списки избирателей. Как бы это ни звучало неприятно, но нам важно любое решение принимать строго в рамках закона, а не обосновывать это «политикой» времени и ситуации. ГРС должна предоставить данные, сколько из массово прописанных в Оше, Токмаке и Караколе уже успели поменять паспорта или поменять отметку в паспорте», — сказала Атыр Абдрахматова.

Что ЦИК не включит массово прописавшихся в списки избирателей — было «политическим» заявлением, как у нас любят говорить, поскольку таких законных полномочий у ЦИК нет. Атыр Абдрахматова

Она также указала на нарушения со стороны политических партий во время действия режима ЧП, когда была запрещена любого рода агитация.

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«Кыргызстанцы еще не отошли от пандемии и экономического кризиса. Несмотря на требования законодательства о запрете на занятия благотворительной деятельностью, ведение агитации в неустановленный законом период, политические партии и кандидаты активно пользовались пандемией и нуждой граждан, разнося продукты питания, оказывая безвозмездно услуги по дезинфекции и паралелльно прося не забыть, кто им помог», — отметила член ЦИК.

Территориальная избирательная комиссия в Оше и уполномоченный специальный представитель ЦИК также не в полной мере выполнили свои функциональные обязанности, решения ЦИК не были в достаточной степени разъяснены партиям, нет мониторинга ситуации.

Атыр Абдрахматова рекомендует коллегам определить, кто из политических партий и кандидатов, в какой местности может продолжить участвовать в выборной гонке, а кого следует исключить, отменив регистрацию как нарушивших избирательное законодательство.

Отдельно стоит вопрос финансирования местных выборов. До введения режимов чрезвычайного положения и ситуации в бюджете были предусмотрены средства на организацию и проведение местных выборов. В республиканском бюджете на 2020 год на выборы и ЦИК было предусмотрено менее 1,2 миллиарда сомов. Парламентские выборы стоят 560 тысяч 400 сомов, а местные — 60 тысяч 500 сомов. Отдельные расходы ЦИК на реализацию мероприятий стратегии совершенствования законодательства о выборах — 9 миллионов 400 тысяч сом.

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«Но бюджет за полтора месяца пострадал, правительство отмечает недостаток средств даже на выплату пенсий и пособий, это с учетом того, что неофициально нуждающихся стало больше за это время. Теперь же для продолжения местных выборов необходимо подготовить избирательные участки, обеспечить средствами защиты членов участковой избирательной комиссии, средствами защиты избирателей, а это дополнительные, ранее не предусмотренные в бюджете расходы. Правительство 8 мая признало, что пандемия коронавируса — это обстоятельства непреодолимой силы. Поэтому вопрос: как продолжать выборы —в период форс-мажора либо в период сразу же после окончания обстоятельств непреодолимой силы? Насколько доверие граждан обусловит победу тем или иным политическим партиям», — подчеркнула Атыр Абдрахматова.

Она добавила, что выборное законодательство не предусматривает процедуры как приостановления, так и возобновления избирательного процесса в связи с ситуациями форс-мажора, поэтому необходимы изменения.

Она также подчеркнула, что в последние поправки в законы «Об общественном здравоохранении» и «О Гражданской защите» во время чрезвычайной ситуации вводятся ограничения прав граждан и остается открытым вопрос: как провести честные, справедливые, открытые, конкурентные выборы в период запретов.