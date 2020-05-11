Президент Кыргызстана встретился с бизнесом. Говорили об антикризисных планах

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями бизнеса Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Обсуждены вопросы посткризисного восстановления экономической активности в стране. Глава государства констатировал, что распространение коронавируса негативно отражается на макроэкономической ситуации в республике.

«Закрытие границ очень негативно влияет на внешнюю торговлю. Снижается объем грузооборота с основными странами-партнерами, наблюдалась волатильность на валютных рынках и рост цен. Это тяжелая ситуация не только для государства, но и для бизнеса», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что сложившаяся ситуация обнажила проблемы и ряд недостатков в структуре отечественной экономики.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что подобные проявления должны служить уроком и требуют пересмотра условий к дальнейшим действиям. В то же время добавил, что наряду с экономическими потерями есть ряд преимуществ благодаря открытости отечественной экономики.

«Из любой глобальной или локальной экономической депрессии помогает выбраться активность предпринимателей», — отметил президент, подчеркнув особую роль сферы малого и среднего бизнеса в процессе восстановления экономической активности в стране.

«Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков отметил, что бизнес с пониманием относится к текущей ситуации и хочет помочь правительству в решении возникающих задач. Он озвучил ряд рекомендаций, отметив, что кризис ставит бизнес в сложное положение, но в то же время толкает на проведение реформ в экономике», — говорится в сообщении.

Сооронбай Жээнбеков рекомендовал правительству активно привлекать бизнес к разработке краткосрочных и долгосрочных антикризисных программ.

Бизнес-омбудсмен страны подчеркнул необходимость принятия действенных решений для улучшения ситуации, отметил важность информирования населения о происходящих событиях и соблюдения гражданами всех санитарно-карантинных правил для недопущения второй волны заболеваемости.

Робин Орд-Смит обратил внимание на принятие краткосрочных и долгосрочных мер с учетом уроков пандемии и предоставление налоговых послаблений для бизнеса.

Директор Парка высоких технологий Алтынбек Исмаилов отметил, что усилия по цифровизации страны за последние два года позволили смягчить последствия пандемии коронавируса. И добавил, что цифровые технологии позволяли эффективно решать вопросы в экономической и образовательной сферах в условиях распространения заболевания в стране.