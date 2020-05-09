Минобраз предлагает разрешить выпускникам вузов и ПТУ сдать госэкзамены онлайн

Министерство образования предлагает разрешить выпускникам вузов и профлицеев сдавать госэкзамены онлайн. Проект постановления, предполагающий внесение изменений в нормативные правовые акты, представлен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании говорится, что начиная с конца апреля и по июнь в вузах и спузах должна быть проведена итоговая государственная аттестация выпускников: госэкзамены и защита выпускной квалификационной работы.

«С целью предотвращения массового скопления людей и ограничения их передвижения, вузами и спузами было подготовлено необходимое техническое и методическое обеспечение процесса проведения государственной аттестации выпускников в дистанционной форме. В большинстве учебных заведений имеются возможности проведения государственной аттестации выпускников в форме компьютерного тестирования с помощью образовательного портала информационной системы AVN. Она позволяет удаленно в течение определенного фиксированного времени провести контроль знаний выпускников», — уточняется в документе.

Проработаны также и другие варианты среза знаний.

Созданы отдельные мультимедийные аудитории с веб-камерой для проведения онлайн-приема госэкзаменов или защиты дипломной работы, например, проведение конференции с помощью Zoom или Skype.

Напомним, с 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перешли на дистанционную форму обучения.