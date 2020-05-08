Чиновники обещают не задерживать выплаты надбавок медицинским работникам

В ближайшие дни все сотрудники медицинских учреждений, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, получат дополнительные выплаты. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, все причины задержки выплат устранены.

«В некоторых местах не смогли получить надбавки за март. Причиной задержки стали неправильно указанные банковские реквизиты и технические неполадки при составлении табелей. 35 миллионов 200 тысяч сомов для выплаты более 6 тысячам сотрудникам медицины выделено», — отметила Аида Исмаилова.

Вице-премьер предупредила, что теперь за своевременное получение дополнительных выплат ответственность будут нести руководители медицинских учреждений.

«Средства будут направляться напрямую на счет Минздрава. На сегодня получены заявки от 230 медицинских организаций на сумму 104 миллиона сомов. По состоянию на 7 мая Минздрав профинансировал 87 организаций на сумму 7,5 миллиона сомов. Остальные получат деньги до 10 мая. В случае каких-либо задержек своевременно уведомите нас», — сказала Аида Исмаилова.