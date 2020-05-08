13:35
USD 78.90
EUR 85.16
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Чиновники обещают не задерживать выплаты надбавок медицинским работникам

В ближайшие дни все сотрудники медицинских учреждений, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, получат дополнительные выплаты. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, все причины задержки выплат устранены.

«В некоторых местах не смогли получить надбавки за март. Причиной задержки стали неправильно указанные банковские реквизиты и технические неполадки при составлении табелей. 35 миллионов 200 тысяч сомов для выплаты более 6 тысячам сотрудникам медицины выделено», — отметила Аида Исмаилова.

Вице-премьер предупредила, что теперь за своевременное получение дополнительных выплат ответственность будут нести руководители медицинских учреждений.

«Средства будут направляться напрямую на счет Минздрава. На сегодня получены заявки от 230 медицинских организаций на сумму 104 миллиона сомов. По состоянию на 7 мая Минздрав профинансировал 87 организаций на сумму 7,5 миллиона сомов. Остальные получат деньги до 10 мая. В случае каких-либо задержек своевременно уведомите нас», — сказала Аида Исмаилова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152195/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Работники «РСК Банка» с коронавирусом не контактировали с клиентами
Больница в «Джале» работает, но принимает только экстренных больных
В правительстве рассказали, сколько в наличии средств защиты для медработников
Глава ГСИН рассказал о сотруднице, у которой подозревают коронавирус
В Таласе откроют лабораторию для исследования анализов на коронавирус
Конфликт между медиками и жителями Чаткала прокомментировал чиновник Минздрава
Я психологически подавлен. Откровенный рассказ врача, заразившегося COVID-19
В Бишкеке лечатся 32 ребенка, зараженных коронавирусом
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Есть ли заболевшие коронавирусом среди чиновников и политиков? Ответ Минздрава
Популярные новости
Медиков обманули с&nbsp;компенсациями. В&nbsp;парламенте требуют отставки правительства Медиков обманули с компенсациями. В парламенте требуют отставки правительства
На&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном произошла стычка. Правительство назвало причины На границе с Узбекистаном произошла стычка. Правительство назвало причины
Главы Казахстана и&nbsp;Кыргызстана обсудили совместные меры по&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19
В&nbsp;Бишкеке усилят контроль за&nbsp;соблюдением карантина В Бишкеке усилят контроль за соблюдением карантина
Бизнес
Кто&nbsp;же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10&nbsp;мая на&nbsp;O!TV Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
Сервис &laquo;Яндекс.Такси&raquo; выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и&nbsp;пациентов Сервис «Яндекс.Такси» выделил тысячу бесплатных поездок для врачей и пациентов
MegaCom проведет онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении Mega24 MegaCom проведет онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении Mega24
8 мая, пятница
13:22
Автобусы для Бишкека. Жалоба участника конкурса удовлетворена Автобусы для Бишкека. Жалоба участника конкурса удовлет...
12:40
Работники «РСК Банка» с коронавирусом не контактировали с клиентами
12:27
Чиновники обещают не задерживать выплаты надбавок медицинским работникам
12:23
Сколько средств выделят детской онкологии в городе Ош решат сегодня
12:18
ОРТ надо сдавать по месту регистрации на тест