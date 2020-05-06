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Власть

На границе с Узбекистаном произошла стычка. Правительство назвало причины

Правительство подтвердило информацию о стычке между пограничниками Кыргызстана и гражданами Узбекистана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

По его словам, в начале мая жители Узбекистана направились на пастбище на территории Кыргызстана.

«Это было в районе Сох. Как известно, Узбекистан отказался от использования наших пастбищ, поэтому соглашения сейчас нет. Наши пограничники потребовали граждан Узбекистана вернуться, но им было оказано сопротивление, бросали камни в сторону наших военных. Военные сделали предупредительный выстрел в воздух. Сейчас ситуация стабильная», — пояснил он.

Акрам Мадумаров отметил, что такие стычки могут возникнуть и на других участках границы. Для предупреждения конфликтов направили письмо соседним странам, чтобы те провели разъяснительные работы на местах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152020/
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