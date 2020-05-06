Депутат требует, чтобы премьер-министр вышел к народу и ответил на все вопросы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен выйти к народу и дать разъяснения по всем вопросам. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Жанар Акаев.

По его словам, глава правительства должен дать ответы на все вопросы, которые волнуют общество, а таких вопросов накопилось с избытком.

«По компенсациям медикам, сотрудникам милиции, требуемым комендатурой справкам об отсутствии коронавируса и многим другим вопросам премьер-министр должен выйти и объяснить людям. Возможно, он забыл свои конституционные полномочия, поэтому скрывается от кыргызстанцев», — сказал нардеп.