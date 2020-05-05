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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Депутат предлагает внести поправки в избирательное законодательство

Депутат парламента Исхак Масалиев предлагает внести поправки в избирательное законодательство. Он объяснил 24.kg, какие именно и почему.

По его словам, после отмены режима ЧП в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области с 11 мая сохранится режим ЧС.

«До какого периода действие чрезвычайной ситуации продлится, неизвестно. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но проводить выборы — местные или республиканские при ЧС невозможно, поскольку действует ряд ограничений. Поэтому предлагаю внести поправки или принять отдельный закон, когда нам объявлять выборы и в какие сроки — сразу ли после отмены ЧС или в течение трех месяцев например. Если ЧС сохранится до конца июня, то парламентские выборы должны сдвинуть, поскольку есть узаконенные Конституцией положения. Они предписывают, когда должны назначаться дата голосования и начало предвыборной кампании», — пояснил Исхак Масалиев.

Что касается местных выборов, которые должны были пройти 12 апреля в пяти городах и 25 айыльных кенешах и были отменены из-за пандемии коронавируса, то объявить об их перезапуске сразу после отмены ЧП тоже невозможно. Действующее законодательство не регулирует этот вопрос.

Исхак Масалиев

Нардеп считает, что пока говорить о совместном проведении местных и парламентских выборов в один день — преждевременно. «Мы должны привести в порядок законы. Если местные выборы объявят после отмены ЧС, например, в июле, думаю, логично не запускать предвыборную с того места, на котором ее приостановили в марте, а все начать заново. Процедуру выдвижения, регистрацию, составление списков избирателей, определения границ участков», — считает Исхак Масалиев.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что предлагает после снятия режима ЧП отменить местные выборы и провести их весной 2021 года вместе с парламентскими. Он считает, что люди сейчас не смогут сделать ответственный и осознанный выбор.

«Особенно на местах, где зарегистрированные ранее политические организации, как участницы выборов, продолжают развозить продукты нуждающимся, проводят дезинфекцию. Это все неправильно и повлияет на волеизъявление народа», — подчеркнул нардеп.

Напомним, что 12 апреля выборы должны были пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151932/
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