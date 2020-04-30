Депутаты призвали Ирину Карамушкину не разжигать межрелигиозную рознь

Депутаты Жогорку Кенеша возмутились выступлением коллеги Ирины Карамушкиной на заседании.

Выступая в парламенте, Ирина Карамушкина заявила, что источником заражения и распространения коронавируса в Кыргызстане стал рейс из Саудовской Аравии. Она также поинтересовалась, были ли на этом борту среди пассажиров нардепы.

Депутат Торобай Зулпукаров обратился к спикеру с требованием не допускать дезинформацию и некорректные высказывания в адрес коллег.

«Весь мир знает, что коронавирус распространился из китайского города Ухань, он пришел не из Саудовской Аравии. Почему кто-то, используя свой мандат, выступает против представителей одной религии или нации. Это неправильно», — сказал он.

Его поддержали Алтынбек Сулайманов, Омурбек Бакиров и Талант Мамытов, заявив о недопустимости заявлений о межрелигиозной розни.

«Не надо интерпретировать мои слова. Я сказала о том, что пишут в СМИ», — парировала в ответ Ирина Карамушкина.