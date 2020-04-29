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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В правительстве рассказали, как начисляются компенсационные выплаты медикам

Все сотрудники, которые находятся на казарменном положении, в очагах — инфекционные отделения, реанимация, вирусологическая лаборатория, будут получать компенсационные выплаты. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, за один день работы врачам начисляют дополнительно 2,3 тысячи сомов, среднему медперсоналу — 2 тысячи, младшему — 1,8 тысячи. Эти деньги будут выплачиваться в зависимости от фактически отработанных дней.

«У тех, кто работает по графику в очагах распространения коронавируса, идет начисление выплат за час работы. Врачам начисляется 100 сомов, среднему медперсоналу — 90 сомов, младшему — 80 сомов. Сотрудникам центров экстренной медицины начисляются выплаты в зависимости от перевозки одного инфицированного человека. Врачам положено 600 сомов, среднему медперсоналу — 500 сомов, младшему персоналу, выезжающему с бригадой срочной медпомощи, — 400 сомов», — проинформировала Аида Исмаилова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151459/
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