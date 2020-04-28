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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент проводит заседание Совета безопасности

Сооронбай Жээнбеков сегодня проводит заседание Совета безопасности в​ узком составе с​ участием руководителей ряда государственных органов, мэра​ Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

На​ заседании рассматривается вопрос о​ дальнейших мерах по​ предотвращению распространения коронавирусной инфекции на​ территории страны и​ возобновлению социально-экономической активности.

Заслушивается информация первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и​ руководителей госорганов о​ работе по​ борьбе с​ распространением коронавируса, принимаемых мерах по​ сглаживанию негативных последствий для экономики и​ вариантах возобновления экономической деятельности в​ стране.

Всего в республике зафиксировано 708 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151293/
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