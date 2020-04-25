17:42
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом

В ряде жилмассивов вокруг Бишкека организуют подворовой обход для выявления больных коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания республиканского штаба.

Отмечается, что подворовые обходы также организуют в некоторых районах в регионах страны, в которых имелись очаги заражения. 

«Подворовые обходы на территории районов с очагами заражения, обследование жителей должны пройти организованно, качественно и оперативно. Мобильные бригады должны быть готовы к этому этапу работы», — сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, поручив ответственным службам проконтролировать обеспеченность медработников средствами индивидуальной защиты.

По итогам заседания штаба также дан ряд поручений, в том числе касающихся вопросов домашнего карантина, усиления работы мобильных бригад в областях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151085/
просмотров: 1468
Версия для печати
Материалы по теме
Дурной пример заразителен. Кара-Балту решили перекрыть бетонными блоками
Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт
Экс-премьер-министр Темир Сариев рекомендует правительству пересмотреть бюджет
В школах и детсадах Таджикистана объявили внеочередные каникулы
Президент Кыргызстана обсудил со спикером и премьером антикризисные меры
Массовый тест на коронавирус. Кому и какие льготы предоставит лаборатория
Коронавирус в Кыргызстане. Энергетики меняют профессию для защиты ГЭС
Тысячи защитных костюмов и миллион масок. Сколько помощи получил Кыргызстан
Пенсионеры могут бесплатно сдать анализы на COVID-19. Минздрав формирует список
Глава Минздрава назвал возможные причины заражения медиков
Популярные новости
Начать поэтапный выход из&nbsp;режима&nbsp;ЧП предложила депутат Жогорку Кенеша Начать поэтапный выход из режима ЧП предложила депутат Жогорку Кенеша
Сократить парламент седьмого созыва на&nbsp;30&nbsp;депутатов предлагает Дастан Бекешев Сократить парламент седьмого созыва на 30 депутатов предлагает Дастан Бекешев
Назгуль Ташпаева и&nbsp;Олег Панкратов освобождены от&nbsp;должностей Назгуль Ташпаева и Олег Панкратов освобождены от должностей
В&nbsp;Кыргызстане начнут выявлять скрывших факт контакта с&nbsp;больными коронавирусом В Кыргызстане начнут выявлять скрывших факт контакта с больными коронавирусом
Бизнес
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Как получить перевод Xoom (PayPal) в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;? Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
25 апреля, суббота
17:34
В Нарыне мужчина представился сотрудником ГКНБ и пытался проехать через блокпост В Нарыне мужчина представился сотрудником ГКНБ и пыталс...
17:06
Жестокое избиение на Иссык-Куле. Двоих подозреваемых водворили в СИЗО
16:47
Дурной пример заразителен. Кара-Балту решили перекрыть бетонными блоками
16:27
Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом
16:06
Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт