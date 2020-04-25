Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом

В ряде жилмассивов вокруг Бишкека организуют подворовой обход для выявления больных коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания республиканского штаба.

Отмечается, что подворовые обходы также организуют в некоторых районах в регионах страны, в которых имелись очаги заражения.

«Подворовые обходы на территории районов с очагами заражения, обследование жителей должны пройти организованно, качественно и оперативно. Мобильные бригады должны быть готовы к этому этапу работы», — сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, поручив ответственным службам проконтролировать обеспеченность медработников средствами индивидуальной защиты.

По итогам заседания штаба также дан ряд поручений, в том числе касающихся вопросов домашнего карантина, усиления работы мобильных бригад в областях.