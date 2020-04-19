В КР отменили выплаты врачам, находящимся на карантине. Приказ Минздрава

В соцсетях опубликовали документ, подписанный министром здравоохранения Сабиржаном Абдикаримовым, который отменил приказ ведомства за № 235 «Оплата работникам за время простоя во время эпидемиологической ситуации по COVID-19». Пользователи засомневались в его подлинности. Однако советник министра Елена Баялинова подтвердила подлинность документа.

Отметим, что с введением режимов ЧП и ЧС и распространением коронавируса в стране часть работников медицинских учреждений и других госорганов, которые входят в группу риска, отправили в оплачиваемый отпуск.

Приказ № 235 от 15 апреля гласил: «На период простоя на работе (не по вине работодателя) сотрудникам, не задействованным в работе организации здравоохранения, по причине вхождения в группы риска (возраст, хронические заболевания, беременность и другое) осуществлять оплату в размере гарантированной заработной платы, но не выше одной ставки».

Стало известно, что накануне приказ отменили. По словам Елены Баялиновой, официальная информация появится чуть позже.

«Предварительно могу сказать, что в настоящее время в правительстве обговаривается решение о принятии общего документа по оплате труда для всего социального блока и нет необходимости каждому госоргану издавать свои отдельные приказы. Таким образом, Минздрав аннулировал ранее изданный приказ, но, как заверили в ведомстве, беспокойства о неисполнении данных в нем обещаний нет», — добавила она.

Фото из соцсетей. Приказ Минздрава об отмене выплат медикам, находящимся на карантине

«Минздрав своим решением отменил предыдущий приказ о зарплате медработников в условиях чрезвычайного положения. Официальная информация появится чуть позже», — пояснила советник министра здравоохранения.

В ведомстве заверили, что беспокойства о неисполнении данных в документе обещаний не должно быть.